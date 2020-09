Puglia, le proiezioni: Emiliano davanti a Fitto, verso un clamoroso 3-3. Mentana rivela: i sondaggi dicevano il contrario

21 settembre 2020 a

Prima proiezione in Puglia, clamorosa sorpresa: Michele Emiliano, governatore uscente del Pd, è in vantaggio con il 46,8% davanti a Raffaele Fitto del centrodestra con il 38%. Seguono distanziatissimi Antonella Laricchia del M5s con il 10,8% e Ivan Scalfarotto di Italia Viva al 2,3%. Si tratta di una copertura dei appena il 3% ma la sorpresa è data dal fatto che secondo gli exit poll tra Emiliano e Fitto si profilava un testa a testa più serrato, con entrambi dati tra il 39 e il 43 per cento. Di più: Enrico Mentana, durante la sua maratona elettorale su La7, ha confessato che i sondaggi dell'ultima settimana sotto embargo (non si potevano divulgare) davano Fitto in vantaggio.

La Puglia, insieme alla Toscana, era la regione più attesa e decisiva per capire chi avrebbe vinto le regionali tra opposizione e maggioranza. La roccaforte rossa Toscana sembra tenere al momento, con il dem Giani davanti alla leghista Ceccardi. Unica sconfitta pesante per il Pd sarebbero le Marche, dove il meloniano Acquaroli è a un passo dall'impresa. Insomma, dal cappotto 5-1 (6, calcolando la Valle d'Aosta) si potrebbe arrivare a un 3-3 che vedrebbe Nicola Zingaretti unico vero vincitore dentro la maggioranza, sia pure al ribasso e con il contributo decisivo di Vincenzo De Luca, dominatore in Campania che ha giocato una partita a sé, a tratti pure contro il Pd stesso.

