Comunali, Brugnaro verso il bis a Venezia. Exit-poll, ecco le prime indicazioni

Con i risultati delle Regionali e del referendum ormai archiviati gli scrutatori hanno cominciato a spogliare i voti delle comunali. Si è votato in 958 comuni, 15 capoluoghi di provincia. Affluenza alta anche in questo caso 66,19% . E cominciano le prime indicazioni. In base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Venezia Luigi Brugnaro del centrodestra è al 50%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra al 29,1%, Sara Visman (M5S) è al 4,6%, superata da Marco Gasparinetti (Civica) con il 5,6%. La copertura del campione è del 16%. A Bolzano invece Roberto Zanin del centrodestra è al 35,7%, Renzo Caramaschi (centrosinistra) è al 33%, Luis Walcher di Svp all'12,5%.



Scontro ravvicinato a Reggio Calabria tra il primo cittadino uscente Giuseppe Falcomatà - di centrosinistra - e il candidato del centrodestra Nico Minicuci. Falcomatà è al 35,8%, mentre lo sfidante Nino Minicuci del centrodestra è al 34,8%. Angela Marcianò è al 13,1%, Saverio Pazzano al 7,8. A Chieti il candidato di centrodestra Fabrizio Di Stefano è al 36% e Bruno Di Iorio (Forza Chieti, Chieti Viva, Azione Democratica, Bruno Di Iorio Sindaco di Chieti) è al 24,8%. Diego Ferrara (Partito Democratico e Liste civiche) è al 19%.

A Trento Franco Ianeselli candidato per il centrosinistra è al 50,0%, Andrea Merler del centrodestra è al 32,3%. Matera sembra destinata al ballottaggio: qui Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6%, Domenico Bennardi del M5s al 26,2%, Giovanni Schiuma (centrosinistra) al 18,6%. Ad Arezzo, invece, il centrodestra potrebbe passare al primo turno: Alessandro Ghinelli è in vantaggio con 50,4%, mentre il candidato sindaco del centrosinistra Luciano Ralli è al 31,7%. Lecco: Peppino Ciresa del centrodestra sarebbe al 50,1, Mauro Gattinoni del centrosinistra al 39,6% e Silvio Fumagalli tra il 4,8%. Crotone: il candidato sindaco del centrodestra Antonio Manica è al 39,4%, il candidato supportato da diverse liste civiche Vincenzo Voce al 35,5%, mentre il candidato del centrosinistra Danilo Arcuri è al 20,2%. Il candidato M5s Andrea Correggia è al 4,9%

