Debora Serracchiani, "basta sommare tutti i voti": robe che soltanto la sinistra, perché secondo lei il Pd ha trionfato

Il campo del centrosinistra si può allargare e accogliere nuove forze politiche con cui ci sia condivisione di temi e valori. A parlare di questa possibilità è la vicepresidente del Partito democratico Debora Serracchiani a Omnibus: "Non rinunciamo all'idea che ci sia qualcosa fuori dal Pd che permetta di allargare questo campo. Un campo che è ovviamente liberale ed europeista. E il Pd è in grado di fare gioco di squadra in questo senso". Grandi aspettative anche per il futuro e per ciò che attende l'esecutivo: "Adesso abbiamo di fronte almeno due anni di governo e abbiamo delle decisioni importanti da prendere sul Recovery Fund, con progetti che cambieranno il volto del Paese per un bel po' di tempo", ha detto la Serracchiani.

Solo giudizi positivi, poi, sul matrimonio forzato con il Movimento 5 Stelle: "Credo oggettivamente che ci sia bisogno di un'alleanza forte. Perché quest'alleanza forte duri, è necessario però che ci sia anche a livello territoriale. Lo abbiamo detto in tutti i modi", ha ribadito la vice del Pd, che poi ha aggiunto: "Se si sommano i voti delle forze attualmente al governo, siamo avanti di due punti rispetto al centrodestra. Proprio per questo dobbiamo impegnarci di più".



