Teresa Bellanova, il disastro in casa: quanti voti ha preso a Ceglie Messapica, umiliazione estrema

24 settembre 2020 a

a

a

Quel che non ha fatto Matteo Renzi in Toscana ha replicato Teresa Bellanova in Puglia. Lo scorso 11 settembre l'ex premier aveva detto: “Se il Pd perde in Puglia è per avere candidato Emiliano. Se avessimo candidato Bellanova, avremmo vinto a mani basse e avremmo tutta un’altra storia”. Renzi dunque ce l'aveva messa tutta per gufare Emiliano che invece non non solo è stato ricandidato presidente dell Regione ma Italia Viva ha portato a casa l'1,08%.

"Siamo qui per chiedervi di votare...". Disastro epocale della Bollanova: il suo candidato Scalfarotto? No, chi indica

Insomma una vera e propria disfatta ma ancor peggiori sono stati i risultati nel paese natale del ministro Bellanova. A Ceglie Messapica, 20.000 abitanti, la lista di Italia Viva ha raccolto 48 voti. E' andata meglio persino Rifondazione comunista. Evidentemente ai pugliesi non è bastata la captatio benevolentiae di qualche giorno fa che ha previsto alla Regione un trasferimento di 5 milioni di euro, risorse comprese nel Piano di Rigenerazione olivicola della Puglia e destinate agli ulivi monumentali pugliesi. Nota a margine Italia Viva in Toscana dove Renzi pensava di sfondare si è dovuta accontentare del 4,48%.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.