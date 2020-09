Bersani a Piazzapulita, occhi sgranati: "Questo parlamento non rappresenta più l'Italia, non può eleggere il presidente"

25 settembre 2020 a

"Io non credo sia corretto eleggere il Presidente della Repubblica con questo Parlamento". Carlo De Benedetti è in disaccordo con Pier Luigi Bersani e gli occhi sgranati dell'ex segretario del Pd quanto ascolta la sentenza dell'Ingegnere in diretta a Piazzapulita sono tutto un programma.

Secondo l'editore di Domani, le ultime elezioni amministrative dovrebbero essere coronate dallo scioglimento delle Camere, perché "questo parlamento non rappresenta minimamente il Paese. La maxi-rappresentazione di cui godono i 5 Stelle è del tutto fasulla, oggi se va bene raccoglierebbero il 10%" e gli elettori grillini "sono stati bidonati". E tanti saluti a chi, come Bersani (e non solo), sperava che scampato il pericolo contava di arrivare al 2022 senza ulteriori rischi: le spallate, a volte, possono arrivare anche da sinistra.

