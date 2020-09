Silvio Berlusconi ancora positivo al coronavirus: "A quasi un mese di distanza..."

25 settembre 2020 a

Il dramma-coronavirus non è ancora finito per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è infatti "ancora positivo". A quasi un mese di distanza dall'accertamento del contagio, il tampone del Cav non porta buone notizie. Berlusconi, perennemente controllato dal primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, è in condizioni di ripresa complessiva e soddisfacente.

Nonostante si trovi in assenza di sintomi - fa sapere Repubblica - il leader azzurro ve proseguire l'isolamento domiciliare. Ma ai suoi dice: "Con pazienza e serenità ne usciremo"

