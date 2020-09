Pensioni, Giuseppe Conte contro Salvini: "Quota 100 non verrà rinnovata". Timore Lega: torna la Fornero?

27 settembre 2020 a

a

a

Scontro durissimo tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il premier annuncia che Quota 100, la riforma delle pensioni fortemente voluta da Salvini e Lega durante il governo gialloverde per superare la Legge Fornero, verrà presto archiviata. Quella riforma, spiega Conte in collegamento con un convegno, "è un progetto triennale che veniva a supplire a un disagio sociale, non è all'ordine del giorno il rinnovo".

Video su questo argomento "Una volta la sinistra era dalla parte dei lavoratori, ora rivuole legge Fornero". Salvini, una sola frase per zittire il Pd

Delle due l'una: o il disagio sociale è sparito oppure bisogna studiare una riforma altrettanto efficacie, anzi migliore. Salvini sente già odore di bruciato e annuncia battaglia: "Non permetteremo che venga cancellata". Ma il premier tira dritto e abbozza un nuovo sistema pensionistico che differenzi "fra lavori usuranti e non, sarebbe un concetto equo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.