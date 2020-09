Silvio Berlusconi spiazza Fi al vertice notturno: "Come si aspettavano di vederlo", neanche il Covid lo ferma

27 settembre 2020 a

Silvio Berlusconi è risultato ancora positivo al coronavirus. La notizia ha destato una certa preoccupazione per il suo stato di salute, ma lui ha voluto rassicurare tutti: “Torno presto”, avrebbe confidato ai vertici di Forza Italia, con i quali si è collegato la scorsa sera da Arcore. Stando alle indiscrezioni dell’Adnkronos, il Cav avrebbe provato a serrare i ranghi con il suo solito mantra: Fi è e resta indispensabile per una coalizione di centrodestra che aspira a governare, ma allo stesso tempo deve rimarcare le differenze da Lega e Fdi affinché possa rilanciarsi sul territorio.

Insomma, Berlusconi svuole smarcarsi dai sovranisti Salvini e Meloni, rimanendo però saldamente all’intento della coalizione. Durante il vertice notturno, l’ex premier avrebbe ribadito la necessità di fissare tre o quattro temi su cui battere, utilizzando i profili migliori per promuovere le idee di Fi. Insomma, il piano del Cav è quello di proporsi come alternativa a Salvini e Meloni e soprattutto di conquistare gli indecisi, ma senza mettere in discussione l’alleanza con Lega e Fdi. Tra l’altro le fonti dell’Adnkronos fanno sapere che Berlusconi ha sorpreso tutti: chi si aspettava di vederlo abbattuto dal virus e dal flop del partito alle regionali, è rimasto invece sorpreso dalla combattività e determinazione.

