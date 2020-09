Roberto Speranza, il sondaggio di Pagnoncelli per DiMartedì: il gradimento del ministro alle stelle, davanti a Meloni e Salvini

30 settembre 2020 a

Potenza del coronavirus. Roberto Speranza è il leader più apprezzato, stando al sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì. Effetto, come per il premier Giuseppe Conte nei mesi del lockdown, di una esposizione mediatica clamorosa: Speranza, anche a causa del riemergere dell'emergenza sanitaria, è praticamente ospite fisso nei talk politici in tv (normalmente inaugura proprio il salotto di Giovanni Floris, ma ieri sera ha fatto uno strappo alla regola ed è andato a #Cartabianca da Bianca Berlinguer).

I numeri sono clamorosi: il gradimento di Speranza, leader di LeU nel governo, è il 39%, davanti a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 35% e a Matteo Salvini della Lega al 31%. A conferma di come il governo sia sempre più pendente a sinistra, è Nicola Zingaretti segretario del Pd, con il 30%, a precedere di un soffio Luigi Di Maio (29%). Seguono l'altro dem Dario Franceschini (sempre al 29%) e la renziana Teresa Bellanova appaiata al 25% da Silvio Berlusconi e Alfonso Bonafede. Chiudono l'altro grillino Vito Crimi (19%) e Matteo Renzi, che con il suo misero 15% è stabilmente ultimo in queste graduatorie.





