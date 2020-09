Luigi Di Maio, l'ex grillino Sergio Tancredi dopo l'incursione del peschereccio tunisino: "Forse è distratto dalle polemiche politiche interne"

30 settembre 2020 a

L'Italia zimbello di tutti. Così descrive il nostro Paese Sergio Tancredi, parlamentare di Attiva Sicilia all’Assemblea regionale siciliana, nonché ex Cinque Stelle. "La sicurezza nei mari di Sicilia è ormai un tema indifferibile. Dopo il sequestro dei pescatori di Mazara da parte libica, adesso il tentativo di incursione di un peschereccio tunisino che non si è fermato all’alt imposto dalla Guardia di finanza". Per Tancredi, che non usa di certo mezzi termini, "non possiamo continuare a ignorare che la reputazione e la credibilità del nostro Paese siano ormai ridotte ai minimi termini".

Una chiara frecciatina a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, che di fronte a tutto ciò neanche una parole: "Forse - è l'accusa dell'ex collega - è distratto dalle polemiche politiche interne per accorgersi che con troppa frequenza avvengono azioni contro l’Italia, la sensazione è che contro l’Italia tutto sia possibile". Insomma per il fu pentastellato "bisogna pretendere sicurezza in mare, per i pescatori e i marinai. E non si può sperare che la presidenza del Consiglio possa compensare tutte le negligenze. Intanto, è assolutamente necessario un incremento delle nostre attività militari per scongiurare che i mari che circondano la Sicilia diventino scenari ideali per azioni criminose". Esattamente l'opposto di quanto stanno facendo Pd e M5s.

