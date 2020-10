Alessandra Ghisleri contro Giuseppe Conte a L'aria che tira: "Non può dire agli italiani che va tutto bene"

01 ottobre 2020 a

Secondo Giuseppe Conte, "va tutto bene". Questo in estrema sintesi il pensiero espresso dal premier. Peccato che a stretto giro di posta si scopra che si procede verso la proroga dello stato d'emergenza. E allora ci si chiede: va davvero tutto bene? Ai posteri l'ardua sentenza. Nel frattempo, a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, Alessandra Ghisleri punta il dito contro Conte: "Il problema sta nelle disuguaglianze che crescono e che dividono il Paese, si stanno acuendo le diseguaglianze tra chi ha un lavoro e chi no. Le attese aumentano e quindi le tensioni sociali anche", premette. E ancora: "Non si può dire in conferenza stampa che va tutto bene perché si creano delle attese e poi si pensa di essere esclusi", conclude la Ghisleri. Il messaggio al premier è arrivato, forte chiaro.

