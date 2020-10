Vittorio Sgarbi sul processo Gregoretti contro Matteo Salvini: "Politica e Parlamento di corrotti"

01 ottobre 2020 a

Dal palco di Catania, dove la Lega ha chiamato a raccolta il suo popolo attorno a Matteo Salvini in vista del processo Gregoretti che inizierà sabato, ha parlato in collegamento anche Vittorio Sgarbi, il quale ha picchiato duro contro la magistratura e contro gli ex alleati di governo del leader del Carroccio, quel M5s che ora ha deciso di spedirlo alla sbarra. "L'inchiesta giudiziaria su Salvini indica una contrapposizione politica - ha premesso il critico d'arte -. Se un magistrato archivierà, dimostrerà quanto sono corrotti i grillini che hanno abiurato alla libertà dei parlamentari per votare contro un nemico politico". E ancora, Sgarbi ha aggiunto: "Siamo al paradossi per cui il Parlamento non è più indipendente, un partito agisce pro-Salvini quando è alleato con lui e contro quando è alleato col Pd. Siamo di fronte a una corruzione della politica e del Parlamento rispetto agli interessi di governo", ha concluso Sgarbi.

