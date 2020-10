Dritto e Rovescio, Matteo Renzi contro il reddito di cittadinanza: "Una vergogna senza fine"

02 ottobre 2020 a

a

a

Quando lo si sente parlare così, ci si chiede cosa diavolo faccia nel governo Pd-M5s. Il soggetto è Matteo Renzi, che a Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4 giovedì 2 settembre, si è prodotto in una clamorosa intemerata contro il reddito di cittadinanza grillino. Ad imbeccarlo Paolo Del Debbio: "Allora, che cosa bisogna fare col reddito di cittadinanza?". E il leader di Italia Viva risponde, tranchant: "Il reddito di cittadinanza è una vergogna senza fine per come è stato fatto. È giusto dare una mano a chi non ce la fa, siamo passati dal 2013 al 2017 a 20 milioni di euro a 2,7 miliardi contro la povertà. Ma il meccanismo del reddito, votato da Di Maio e da Salvini, M5s e Lega, dal governo gialloverde, non ha funzionato. Non so se è un trampolino, ma si sono scordati di mettere l'acqua", conclude Renzi, il quale però continua a tenersi strette le poltrone governative.

"Buon massacro". Sapete chi ci sarà in studio stasera da Del Debbio? Si rischia il bagno di sangue

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.