Beatrice Lorenzin positiva al coronavirus: "Una brutta bestia, sono stata sempre attenta"

05 ottobre 2020 a

a

a

Beatrice Lorenzin, ex ministro della sanità, è risultata positiva al coronavirus. E ora anche alla Camera sono preoccupati. Dopo i casi di Palazzo Madama la scorsa settimana, con la scoperta di due senatori del M5s contagiati, ora il Covid-19 arriva anche a Montecitorio. L'esponente del Partito democratico è infatti un membro della commissione Bilancio, scrive il Foglio. "Sì, sono positiva. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il Covid è una brutta bestiaccia”, ha detto all'Ansa la Lorenzin. Così questa mattina dagli uffici del presidente della commisssione Fabio Melilli, dem pure lui, sono partiti messaggi e telefonate per comunicare l'annullamento della riunione di questo pomeriggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.