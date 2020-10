Sabino Cassese: "Proroga dello stato d'emergenza o dell'incapacità?", il duro attacco al governo Conte

05 ottobre 2020 a

Parole pesantissime, quelle del costituzionalista Sabino Cassese, contro il governo e contro Giuseppe Conte. Nel dettaglio, contro la decisione di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio. Ospite in collegamento a Omnibus, Cassese parte in quarta: "Proroga dell'emergenza o proroga dell'impotenza? O peggio ancora proroga dell'incapacità? Emergenza non c'è, siamo in una situazione largamente prevista - premette -: si sapeva che ci sarebbe stata una recrudescenza dei contagi, la vita è ricominciata, il virus circola, si sapeva che ci sarebbe stato questo. In questa situazione, dichiarare uno stato di emergenza è qualcosa di eccessivo, non serve per fronteggiare questa situazione, serve soltanto perché all'interno della macchina statale c'è un'impotenza nell'affrontare i problemi ordinari. In Italia abbiamo sempre bisogno di dichiarare un'emergenza per fare cose ordinarie. Perché molti altri paesi nel mondo non hanno dichiarato lo stato di emergenza?", conclude Sabino Cassese in un pesantissimo intervento.

