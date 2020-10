Daniela Santanchè, a Napoli la febbre a scuola si misura con la mano: "Sono questi gli strumenti forniti da Lucia Azzolina?"

05 ottobre 2020 a

Un solo video basta per mostrare tutta l'inadeguatezza giallorossa. A denunciare quanto sta accadendo proprio in questi giorni è Daniela Santanchè che, con un filmato a dir poco imbarazzante, scrive: "I casi di Covid-19 crescono tra i giovani e fuori da una scuola napoletana il bidello misura la febbre agli studenti con la mano!". Sembra surreale, ma è tutto vero: "Sono questi gli strumenti che il ministero della scuola fornisce agli istituti?? - si chiede la senatrice di Fratelli d'Italia -. Roba da matti! La scuola è nel caos totale, dov’è Lucia Azzolina?".

Una domanda che pare essersi posto anche Roberto Speranza, che del governo è parte più che integrante. Il ministero della Salute non ha usato mezzi termini e ha tuonato: "Un po' meno calcio e un po' più scuola, se possibile. La priorità deve essere altra". Un modo come un altro per dire che il caos "rientro a scuola" ai tempi del coronavirus non è ancora risolto.

