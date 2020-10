Coronavirus, Francesco Zicchieri positivo: attivati tutti i protocolli nella Lega

05 ottobre 2020 a

In politica propaga il coronavirus. Dopo la positività della deputata del Pd, Beatrice Lorenzin, è il turno di Francesco Zicchieri. Il vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del Lazio è risultato oggi positivo al Covid 19. Dall’ufficio stampa fanno sapere che il parlamentare sta bene, non ha alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del virus. Una notizia confermata anche dal diretto interessato sulla sua pagina Twitter dove rassicura i "cari amici": "Passerà anche questa". Intanto il Carroccio promette controlli a tappeto per garantire la piena sicurezza di tutti.

