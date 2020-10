Matteo Renzi, lo sfogo: "Questi sembrano tifare un altro lockdown", l'attacco al suo governo

06 ottobre 2020 a

a

a

Matteo Renzi? Meglio quando minaccia piuttosto che quando tace. Parola di Augusto Minzolini che mette in guardia Giuseppe Conte: "Il personaggio quando fa il cavallo matto, per esperienza, non rompe, ma quando, invece, si atteggia a mansueto non è detto", verga il retroscenista sulle colonne del Giornale. Che qualcosa bolla in pentola non è una novità. Italia Viva, che ora fa da stampella al governo giallorosso, potrebbe diventare - come ribadito più volte - l'innesco per la crisi di governo. Una prova viene data quest'oggi, 6 ottobre, quando il Senato è chiamato a votare la fiducia sul dl Agosto.

"Non sapete quanto sono triste - è il sarcasmo che usa il rottamatore per eccellenza in viaggio per Milano - per non essere oggi a Roma a votare la fiducia al governo... La verità è che questi sembrano fare il tifo per un altro lockdown". La guerra dunque si svolgerà in Senato, là dove l'esecutivo rischia grosso in mancanza di numeri. Anche in piena emergenza coronavirus il leader di Italia Viva aveva messo alla prova i giallorossi: "Niente chiusure delle attività, riapriamo l'Italia", andava dicendo. E chissà se in vista del nuovo Dpcm, con misure più stringenti delle precedenti, Renzi è pronto a far battaglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.