Coronavirus, "regole non rispettate". Contagio alla Camera, disastro Pd in commissione Bilancio

Fabio Melilli è finito nel mirino di Edmondo Cirielli, questore della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, con l’accusa di non aver rispettato le norme anti-coronavirus. Melilli è il presidente della commissione Bilancio in quota Pd: “Abbiamo invitato tutti i presidenti delle commissioni - ha spiegato Cirielli - a rispettare le misure igienico sanitarie riguardo il numero massimo dei deputati che le loro aule possono contenere per le riunioni. Ci siamo raccomandati anche perché, proprio nella commissione Bilancio, il presidente non ha fatto rispettare queste regole: ha fatto partecipare a delle riunioni più di 40 persone, quando l’aula ne può contenere massimo 19, come da disposizioni del collegio dei questori per l’emergenza Covid, assumendosi così una grave responsabilità”. Prevenire la diffusione del virus è divenuto quantomai prioritario per il questore della Camera alla luce dei più recenti casi di positività nelle commissioni Bilancio ed Esteri. Esclusa la chiusura del palazzo per eventuali sanificazioni perché quest’ultime “sono frequenti e non c’è un’emergenza tale da prevedere una ipotesi del genere”. Fatto sta che, dopo il segretario Nicola Zingaretti, un altro esponente del Pd si è “distinto” per aver sottovalutato il pericolo del coronavirus.

