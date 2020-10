Lega sorpassata da Giorgia Meloni nelle Amministrative, Giancarlo Giorgetti scuote gli equilibri: "Abbiamo perso"

07 ottobre 2020 a

a

a

Il Pd avanza, mentre la Lega arretra e viene sorpassata da Fratelli d'Italia. Almeno questo è quanto succede nei comuni con più di 15 mila abitanti, che il 20 e 21 settembre hanno votato per le amministrative. La fotografia dei nuovi equilibri è stata scattata dall'Istituto Cattaneo di Bologna e ripresa dal Corriere della Sera. Dai dati è emerso che nelle 98 Amministrazioni chiamate a rinnovare sindaco e Consiglio il centrosinistra è passato da 41 a 51. Mentre il centrodestra è sceso da 41 a 34, perdendo così 7 territori. "Sono dati su cui riflettere", ammette il leader della Lega Matteo Salvini. Ancora più consapevole il vice Giancarlo Giorgetti: "Dire che abbiamo vinto in Lombardia non è vero. Se abbiam perso, abbiam perso". E poi c'è il Movimento 5 Stelle, che ha perso tutti e 4 i Comuni che era riuscito a conquistare nelle precedente tornata elettorale. L'alleanza dei grillini con il Pd, invece, è stata vincente in 9 realtà, tra cui Matera e Pomigliano.

Video su questo argomento Covid, caos alla Camera: manca il numero legale. Voto rinviato

Per quanto riguarda i ballottaggi, invece, nelle 53 città coinvolte, il centrosinistra è passato da 16 a 25 sindaci, mentre il centrodestra ne ha persi 10, passando da 27 a 17. Questa fotografia aiuta a individuare e analizzare i nuovi equilibri di tutti e due i fronti. Da una parte, gran parte dei voti destinati al M5S alle Politiche del 2018 è passata ora al Partito democratico; dall'altra, nel centrodestra Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ha sorpassato Salvini. Tant'è che - come spiegano dal Cattaneo - FdI è il primo partito della coalizione dal Lazio in giù.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.