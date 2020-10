Matteo Renzi a L'aria che tira, il pizzino a Giuseppe Conte: "Modi diversi, ma se non si fa è un casino"

08 ottobre 2020 a

"Se non si fa la riforma fiscale è un casino". Ne è convinto Matteo Renzi che, ospite a L'Aria che Tira - il programma condotto da Myra Merlino su La7 -, ha ribadito la necessità di abbassare le tasse per chi lavora. A quel punto Myrta Merlino l'ha stuzzicato: "Vuole mandare un messaggino a Giuseppe Conte?". Secondo il leader di Italia Viva bisogna "mettersi intorno a un tavolo e decidere cosa fare". Al tavolo per Iv ci è andato Luigi Marattin, che ha spiegato le posizioni del partito. Poi una piccola frecciatina al governo: "Noi forse non siamo molto da task force e stati generali, avremmo già speso tutti i soldi dell'emergenza in dieci progetti chiari".

Ma nonostante il presidente del Consiglio "abbia un metodo diverso", Renzi ritiene sia necessario prendere delle decisioni: "Queste infrastrutture le fai o non le fai?". E qui ha fatto l'esempio dell'alluvione di domenica 4 ottobre al Nord: "Ti cascano i ponti, ti esondano i torrenti, è folle. Hai i soldi, hai i progetti, risolvi un problema ambientale e fai lavorare le persone, che così poi non chiedono il sussidio". Infine l'invito a una tregua, un appello rivolto non solo al governo, ma anche all'opposizione: "Per sei mesi mettiamo in piedi innanzitutto le cose che servono al Paese, poi quando tutto finirà e torneremo ad abbracciarci, torneremo anche a litigare".

