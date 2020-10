Laura Ravetto sul "grande centro" di Mara Carfagna e Giovanni Toti: "Una manovra scorretta"

09 ottobre 2020 a

No, a Laura Ravetto non piacciono le manovre di Giovanni Toti e Mara Carfagna, che si starebbero riposizionando per creare una sorta di grande centro. Insomma, una sorta di superamento di Forza Italia per la Carfagna e di evoluzione di Cambiano! per il governatore della Liguria. E la Ravetto, deputata azzurra, dice la sua a Omnibus, il programma del mattino su La7: "Le manovre di Toti e Carfagna per il cosiddetto centrino non sono corrette, va rafforzato il blocco liberale di centrodestra", sottolinea. E ancora, aggiunge: "Matteo Salvini fa un'operazione intelligente, noi invece dobbiamo rafforzare la leadership di Silvio Berlusconi". E il confronto, nel partito, continua.

