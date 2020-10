Massimo Giletti ammette: "Non solo candidato sindaco di Roma, ogni tanto mi spostano anche a Palermo"

10 ottobre 2020 a

a

a

Non solo a Roma, Massimo Giletti - stando a quello che dice - sarebbe candidato anche a Palermo. Il conduttore di Non è l'Arena, con una battuta, commenta la notizia che lo vede in lizza per il centrodestra: "Ogni tre mesi mi spostano da Torino a Roma a Palermo... Ma non smentisco...", liquida la questione su Rtl 102.5, dove il venerdì mattina conduce 'Giletti 102.5' con Luigi Santarelli. E ancora: "Mi fa sorridere che mi accoppino a tutte le città, ma non smentisco".

GiIletti sindaco di Roma con il centrodestra? Forza Italia ha un contro-candidato vip: clamoroso scontro tra signori della tv

Per Giletti infatti è il suo "ultimo anno di contratto a La7. Motivo, questo, per cui il conduttore potrebbe cambiare vita e magari dedicarsi alla politica, accontentando i tanti, troppi, che lo reclamano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.