Immigrazione, Giorgia Meloni chiama in causa il Cts e Luciana Lamorgese: "Ci spieghino questa presunta immunità dal Covid dei clandestini"

L'emergenza coronavirus continua a crescere così come gli sbarchi. Eppure per i giallorossi tutto è sotto controllo. Lo dice nero su bianco Giorgia Meloni che, con un cinguettio, chiama in causa tutto il governo: "Per il Ministro Luciana Lamorgese non c’è alcun pericolo Covid legato all’arrivo di immigrati illegali. Ci prendono in giro? - si chiede al vetriolo -. O il racconto “che scappano dalla guerra e vengono richiusi nei lager” è una menzogna, oppure lo è il fatto che non sono soggetti a elevato rischio contagio".

Non solo, perché la leader di Fratelli d'Italia lancia una frecciatina anche a quei giornali e tg che difendono sempre e comunque l'operato dell'esecutivo. "Gli italiani non ne possono più di info distorte e surreali diffuse dal Governo e amplificate dai media di regime. Chiedo a Governo e CTS di spiegare su basi medico-scientifiche questa presunta immunità dal Covid che avrebbero i clandestini che sbarcano sulle nostre coste".

