Giuseppe Conte firma il Dpcm: le nuove misure anti Covid, 30 giorni per evitare il lockdown

Nel cuore della notte Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con le nuove misure: sarà valido con effetto immediato per i prossimi trenta giorni. Innanzitutto sono state confermate le misure anti movida, con le attività dei servizi di ristorazione che saranno consentite fino a mezzanotte con servizio al tavolo e fino alle 21 senza. Per contenere la trasmissione del coronavirus è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé le mascherine, nonché di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantito il distanziamento con persone non conviventi.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Inoltre è “fortemente raccomandato” di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei, adottando distanziamento sociale e mascherine. Per quanto riguarda il capitolo sport, è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanziamento di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno uno per ogni altra attività. Per le cerimonie - intese come matrimoni, comunioni, cresime e funerali - restano in vigore le regole dei protocolli precedentemente approvati, con l’unica aggiunta di un limite massimo di trenta persone per gli eventuali ricevimenti successivi.

