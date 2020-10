Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte in Senato: "Mascherine utilizzabili giusto per spolverare"

13 ottobre 2020 a

Gianluigi Paragone ha fatto infuriare la sua ex collega Paola Taverna. Il fu grillino ora leader di Italexit ha fatto scattare la polemica in Aula, portando con sé delle mascherine. "Questo è un pacchetto di mascherine distribuite dalla presidenza del Consiglio, utilizzabili per spolverare", ha tuonato nel bel mezzo della discussione in Senato sulla relazione per il Recovery Fund delle commissioni Bilancio e Politiche Ue di Palazzo Madama. "Mantenga un contegno degno di quest'Aula", lo ha interrotto la vicepresidente pentastellata, mentre Paragone concludeva: "Si ma anche nel rispetto degli italiani che hanno pagato queste mascherine".

Mesi fa anche il leghista Stefano Candiani aveva portato in Aula le mascherine. Questa volta quelle acquistate dal governo per gli studenti: "Con queste si puliscono i banchi. I genitori si lamentano, sono grandi, non proteggono". E anche in quel caso il dissidente era subito stato silenziato.

