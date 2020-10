Coronavirus, Giorgia Meloni contro il governo: "Provvedimenti ridicoli, la storia deve sapere che non appoggiamo le vostre idiozie"

14 ottobre 2020 a

C'è chi dice, anzi c'è chi lo urla. Per esempio Giorgia Meloni, protagonista di un infuocato, durissimo, appassionato intervento alla Camera. Nel mirino della leader di Fratelli d'Italia, il pacchetto di norme contenuto nel dpcm per il contenimento del coronavirus. Insomma, nel mirino della Meloni ci finiscono Giuseppe Conte e le sue contraddizioni, tutto quello che non torna nelle sue decisioni, i timori degli italiani, di chi lavora o di chi si trova in casa insieme ad amici. "Oggi più di ieri noi di Fratelli d'Italia e spero tutto il centrodestra intendiamo batterci con forza contro questi provvedimenti ridicoli, in Parlamento e fuori del Parlamento, nelle piazze sotto i ministeri e tra la gente - tuona la Meloni -. E lo faremo, perché la storia sappia che non siamo stati conniventi con queste idiozie", conclude solenne e più battagliera che mai.

