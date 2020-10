Giuseppe Conte cambia registro: "Dobbiamo escludere un lockdown generalizzato", la serrata è possibile

23 ottobre 2020 a

a

a

Il Diavolo sta nei dettagli. E uni dei tanti diavoli che funestano l'Italia alle prese col coronavirus è l'ipotesi del lockdown. Che, è noto, Giuseppe Conte non vuole, al prezzo di scontrarsi con l'ala più "rigorista" del suo governo. Eppure, una nuova serrata pare inesorabilmente avvicinarsi, con la corsa di vittime, ricoveri e contagi. E dunque eccoci al dettaglio e al Diavolo che ci si nasconde dentro, ossia le parole del premier. Che cambiano. Dal "no a un nuovo lockdown" a "dobbiamo escludere un lockdown generalizzato". Così il presidente del Consiglio al Festival del Lavoro, pochi minuti fa, oggi venerdì 23 ottobre. Insomma, anche le sue certezze circa lo schivare la chiusura sembrano pian piano sbriciolarsi.

Video su questo argomento "Premier vergognoso, ecco chi crede di essere": Meloni a valanga, il paragone con cui smaschera il delirio di onnipotenza di Conte

"Rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario", ha aggiunto, insistendo sulla linea della prudenza e confermando di fatto che altre misure sono allo studio. "Il governo è pronto a intervenire in qualsiasi momento e l'attenzione resta altissima - ha aggiunto Conte -, ma dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva come pure delle scuole e degli uffici pubblici".

"State a casa? Basta, fuori la verità". Le balle di Speranza e Conte, bomba di Corrado Formigli: tra poche ore...

Parole che, come detto, non intercettano i favori di tutta la sua maggioranza, in primis Roberto Speranza, che spinge per misure più drastiche. Ma ora, al coro di critiche, si aggiunge anche Matteo Renzi: "Grande confusione sotto il cielo nella gestione del Covid", attacca il leader di Italia Viva. E ancora: "I problemi della seconda ondata derivano essenzialmente dalla mancanza dei tamponi rapidi e di una tracciabilità seria, ma anche dalla mancanza dei trasporti pubblici e dall'insufficienza delle terapie intensive". Infine, l'ennesimo appello ad attivare il Mes: "I soldi servono, insistere a rinunciare al Mes mentre le persone non hanno tamponi o autobus per andare a scuola, smette di essere ideologia e inizia a essere masochismo", conclude Renzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.