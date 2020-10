Toscana, 70enne violentata in spiaggia. Matteo Salvini: "Clandestino e pregiudicato, castrazione chimica ed espulsione"

23 ottobre 2020 a

Un terrificante episodio di violenza scatena Matteo Salvini. Lo sfogo del leghista è affidato ai social: "Ennesimo orrore in Toscana. Una donna di 70 anni che era sulla spiaggia a leggere un libro viene derubata e violentata da un immigrato trentenne del Togo, clandestino e pregiudicato. Quanta tristezza, dove stiamo finendo!?!", premette l'ex ministro dell'Interno. Il quale, poi, rincara: "Con tutti i problemi che ha l'Italia, il governo tiene aperti i porti e spende centinaia di milioni per accogliere, ogni giorno, immigrati clandestini senza regole e senza controllo". E ancora: "È una follia. Per questi criminali tolleranza zero, castrazione chimica e, se stranieri irregolari, espulsione", conclude Matteo Salvini.

