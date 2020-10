Silvio Berlusconi frena sulla svolta della Lega: "Matteo Salvini nel Ppe? Prematuro, deve aspettare"

26 ottobre 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi frena la svolta centrista della Lega. Il leader di Forza Italia si è espresso in modo contrario circa la possibilità di un ingresso del Carroccio all'interno del Partito popolare europeo. "Sarei felice di ricostruire in Europa, all’interno del Ppe, l’alleanza che esiste oggi in Italia - ha spiegato il Cav a Bruno Vespa nel nuovo libro del conduttore di Porta a Porta -. Ma un processo politico cosi importante, per essere credibile in Europa, deve avere i suoi tempi. Parlare oggi di ingresso della Lega nel Ppe, credo sia prematuro".

"Un colpo basso e un tradimento". Toti pugnala Berlusconi, Senaldi impietoso: "a seggi chiusi", tempismo perfetto

Eppure qualcosa si muove, Berlusconi ha ammesso quello che tutti già avevano ipotizzato: il Carroccio si sta guardando intorno, "un percorso è cominciato e io confido che porti dei frutti". Proprio su questo il numero uno azzurro tiene a rivendicare il suo operato: "Sono stato io a spiegare a Salvini che non si può andare contro l’Europa, che con la signora Le Pen si finisce in un vicolo cieco, che se si vuole contare bisogna avere un rapporto decente con il Partito popolare europeo". Detto fatto, consiglio seguito a quanto pare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.