Affari Tuoi contro La ruota della fortuna, girano voci pazzesche

Nuovi rumors sui due programmi del momento, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in onda su Canale 5. L'ipotesi è che dureranno sempre di più, sconfinando dalla fascia preserale nella prima serata. Il primo a parlarne, qualche giorno fa, è stato l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di fine anno. In quell'occasione ha detto che starebbe pensando di allungare La ruota della fortuna, mandando poi in onda un solo episodio di una fiction. Un’idea, questa, che pare sia piaciuta anche alla Rai.

Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, infatti, anche nell’azienda pubblica starebbero pensando di allungare Affari tuoi fino alle 22.30, così da coprire l’intera fascia del prime time: "Si sta pensando da entrambe le Aziende televisive nazionali, leggi Rai e Mediaset, di consegnare in maniera ufficiale tutto il prime time, o quasi, ai propri access…”, si legge sul sito. Che invece rimane vago sui tempi di questa novità, parlando di "un futuro non molto lontano".