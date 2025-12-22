Libero logo
Affari Tuoi contro La ruota della fortuna, girano voci pazzesche

di
lunedì 22 dicembre 2025
Nuovi rumors sui due programmi del momento, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in onda su Canale 5. L'ipotesi è che dureranno sempre di più, sconfinando dalla fascia preserale nella prima serata. Il primo a parlarne, qualche giorno fa, è stato l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di fine anno. In quell'occasione ha detto che starebbe pensando di allungare La ruota della fortuna, mandando poi in onda un solo episodio di una fiction. Un’idea, questa, che pare sia piaciuta anche alla Rai.

Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, infatti, anche nell’azienda pubblica starebbero pensando di allungare Affari tuoi fino alle 22.30, così da coprire l’intera fascia del prime time: "Si sta pensando da entrambe le Aziende televisive nazionali, leggi Rai e Mediaset, di consegnare in maniera ufficiale tutto il prime time, o quasi, ai propri access…”, si legge sul sito. Che invece rimane vago sui tempi di questa novità, parlando di "un futuro non molto lontano".

Se questa ipotesi diventasse realtà, il risultato sarebbe una notevole riduzione della prima serata di Canale 5 e Rai 1, che durerebbe molto meno rispetto al passato. “A seguire un prime time più corto, in linea con la durata di quelli del resto d’Europa, per poi concludere con una vera seconda/terza serata”, scrive infine AffariItaliani

Claudio Brigliadori