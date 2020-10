Alessandra Moretti, contagi a raffica sugli autobus? "Colpa della Lombardia": vergogna a L'aria che tira, Parenzo annuisce

27 ottobre 2020 a

a

a

La vergogna di Alessandra Moretti è servita. Siamo a L'aria che tira, il programma de La7 eccezionalmente condotto David Parenzo e con Myrta Merlino "confinata" a casa. Si parla di coronavirus, va da sé. E si parla del caos sui mezzi di trasporto, che tra prima e seconda ondata non sono stati potenziati. Di chi è la colpa? Presto detto: della Lombardia. Il ritornello lo ripete, appunto, la Moretti: "Bisogna ringraziare tutti quanti stanno facendo inchieste serie - premette -. Per la Lombardia il governo aveva già stanziato da mesi importanti risorse, mentre la Lombardia non ha adeguatamente implementato i trasporti come avrebbe potuto, ha lasciato sul piatto tante risorse, Veneto ed Emilia Romagna le hanno utilizzate al massimo". Insomma, il governo non ha fatto niente e la colpa è di Attilio Fontana: accuse che abbiamo già sentito, tante, troppe volte. E Parenzo? Ovviamente sembra pensarla proprio come la piddina...

Questo Alberto Zangrillo? Non proprio: si presenta in tv vestito così. Ma davvero? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.