Dpcm, Roberto Maroni sulle proteste di Matteo Renzi: "Lo fa per darsi un tono"

Roberto Maroni, in collegamento con Tagadà su La7, sembra spezzare una lancia a favore di Giuseppe Conte. Il premier, da giorni destinatario degli attacchi di tutti dopo il Dpcm, "ha fatto scelte impopolari". Il leghista definisce così il provvedimento che ha messo a ferro e fuoco (causando proteste di ogni tipo) le principali città italiane: "Quella di Conte può essere una scelta coraggiosa o incosciente - prosegue nel salotto di Tiziana Panella nella puntata del 28 ottobre -. Non solo, perché il presidente del Consiglio ha detto di aver condiviso con la maggioranza questo Dpcm quindi mi fanno specie le proteste di Italia Viva".

E alla conduttrice che gli chiede perché il partito di Matteo Renzi si ribella, l'ex presidente della Regione Lombardia replica: "Lo fa per darsi un tono, cerca di cavalcare la piazza". Insomma, l'ennesima provocazione del fu rottamatore che tenta in tutti i modi di ribaltare la situazione senza considerare che la sua forza politica vale a malapena il 3 per cento.

