Giulia Bongiorno contro Alfonso Bonafede: "Non si azzardi a promuovere un altro Svuotacarceri"

Giulia Bongiorno e Matteo Salvini a valanga contro il ministro della Giustizia. Questa volta a mandare su tutte le furie la senatrice e il leader leghista è un nuovo decreto. “Dopo otto mesi di nulla assoluto - fanno sapere - il ministro Alfonso Bonafede annuncia un altro Decreto: conoscendo la sua totale incapacità, non si azzardi a promuovere un altro Svuotacarceri per la felicità dei criminali. I cittadini, le Forze dell’Ordine e la magistratura stanno pagando un prezzo altissimo per l’inadeguatezza del Guardasigilli e di tutto il governo”.

Il timore della responsabile del Dipartimento Giustizia della Lega e del numero uno del Carroccio è un altro provvedimento che grazia i carcerati. Un'ipotesi non così remota visto l'innalzamento dei contagi da coronavirus. La stessa motivazione che aveva potato Bonafede mesi fa a concedere i domiciliari ai boss mafiosi.

