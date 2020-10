Antonio Rinaldi su Giuseppe Conte: "Premier debolissimo, per questo rifiuta il confronto con le opposizioni"

31 ottobre 2020 a

a

a

Antonio Rinaldi è stato ospite di Coffee Break, la trasmissione in onda al mattino su La7. L’europarlamentare della Lega ha affrontato l’argomento caldo del confronto tra il governo e le opposizioni sulla gestione dell’emergenza coronavirus, che fondamentalmente non c’è mai stato perché non è stato ancora trovato un punto d’incontro. “Giuseppe Conte è debolissimo per questo non accetta il confronto con l’opposizione”, è il parere di Rinaldi che poi ha aggiunto: “Se fosse forte non lo temerebbe”. Su Twitter il leghista ha poi avuto uno scambio di opinioni con un utente, secondo cui invece è il premier che starebbe “facendo le scarpe” a Matteo Salvini e agli altri leader del centrodestra: “In fin dei conti sta riuscendo a fare quello che vuole perciò il problema non è lui. Piuttosto chiediamoci cosa stanno facendo tutti gli altri”. Per Rinaldi si tratta di “un altro che non ha capito che Conte le ‘scarpe’ le ha fatte agli italiani. Passasse dal Parlamento, non in tv con i suoi Dpcm”.

"Questa me la segno". Rinaldi non riesce a crederci: dove si è spinta la ministra per infangare Salvini | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.