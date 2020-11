Franco Roberti, europarlamentare Pd: "Conte un disastro. Dpcm in ritardo di 15 giorni, ci costerà migliaia di morti come a marzo"

03 novembre 2020 a

Il premier Giuseppe Conte "si sta rivelando un disastro". Firmato Franco Roberti, magistrato, ex procuratore nazionale antimafia ma soprattutto europarlamentare in carica del Pd con cui è stato eletto a Strasburgo da capolista nel Sud con la bellezza di 145.193 voti di preferenza. Insomma, non esattamente uno dei peones o un signori nessuno. Per questo, il suo sfogo su Facebook è destinato a dare un altro scossone alla già traballante maggioranza giallorossa. "Le misure che doveva prendere oggi sono slittate forse a domani (in realtà il Dpcm dovrebbe venire firmato martedì sera, in una cosa contro il tempo, ndr), e sono già in ritardo di 15 giorni. L'errore drammatico, sulla pelle degli italiani, consiste nel credere che le misure più severe si debbano applicare solo quando il sistema sanitario è - come ormai è - prossimo al collasso, anziché molto prima, per prevenire il collasso".

Secondo Roberti, questo è "lo stesso errore che provocò a marzo la non chiusura della Lombardia con migliaia di morti che si sarebbero evitati chiudendo (c'è una indagine della procura di Bergamo e ne vedremo presto i risultati)". Insomma, chiosa l'europarlamentare del Pd, "l'epidemia è fuori controllo eppure il governo continua a rinviare provvedimenti di chiusura già gravemente tardivi". Chissà come l'avrà presa Nicola Zingaretti, che per inciso sarebbe il capopartito di Roberti.

