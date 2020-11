Sondaggio di Fabrizio Masia: cresce la fiducia in Salvini e Zaia, cala in Zingaretti e Conte

05 novembre 2020 a

Altro calo per Giuseppe Conte. Il premier, assieme ai dpcm, colleziona una sfilza di meno nei sondaggi. L'ultimo? Quello di Fabrizio Masia realizzato per Agorà su Rai 3. Durante il programma mattutino condotto da Luisella Costamagna il direttore di Emg Acqua svela le ultime rilevazioni. Il presidente del Consiglio passa da un 40 per cento di fiducia a un 39, mentre Giorgia Meloni - poco dopo Conte - registra un 38 per cento senza alcuna variazione rispetto alla settimana precedente, il 29 ottobre.

Buone notizie per Matteo Salvini e per la Lega. A vantare una ripresa non è solo il leader del Carroccio che passa dal 33 al 34 per cento, ma anche Luca Zaia. L'emergenza coronavirus sembra aver rafforzato ancora di più il gradimento nei confronti del governatore del Veneto che registra un +2 (dal 28 al 30 per cento). Male per Nicola Zingaretti che soffre il protagonismo di Stefano Bonaccini. Il segretario dem rimane fermo al 26 per cento, mentre il presidente dell'Emilia-Romagna sfoggia un +1 per cento arrivando al 24.

Dietro Carlo Calenda, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi, tutti e tre al 21 per cento. Matteo Renzi nemmeno a dirlo: per il leader di Italia Viva c'è giusto il penultimo posto (15 per cento) preceduto da Giovanni Toti con il 20. Ruota del carro Vito Crimi che con il 9 per cento mostra tutte le difficoltà del suo Movimento 5 Stelle.

