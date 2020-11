Giuseppe Conte risponde al governatore Fontana su Lombardia zona rossa: "Non stiamo dando schiaffi a nessuno"

06 novembre 2020 a

"Non stiamo dando schiaffi a nessuno", il premier Giuseppe Conte risponde ad Attilio Fontana, che dopo il varo del dpcm e l'istituzione della zona rossa in Lombardia aveva criticato duramente la scelta del governo. Aveva parlato di "schiaffo in faccia ai lombardi" e di una decisione presa sulla base di dati "vecchi di dieci giorni". L'ultimo provvedimento, che divide l'Italia in tre fasce, è stato adottato "per ridurre la velocità di un treno che sta correndo e che abbiamo già provato a fermare - ha spiegato il presidente del Consiglio al Corriere Tv -. Non c'è una volontà di penalizzare aree a scapito di altre". Conte ha ribadito, inoltre, che se la curva del contagio rallenta, sarà possibile affrontare le prossime settimane con più serenità. Intanto il governatore ha affermato: "Non ho detto che non volevo accettare la zona rossa, ho detto che tutte le settimane si fanno valutazioni dei dati e pretendevo che si facesse una valutazione anche di questa settimana. Se siamo in un momento drammatico è giusto che si stia in zona rossa".

