Cotticelli, il commissario della Calabria non sa nulla del piano anti Covid. Figuraccia in diretta, Conte: "Via subito". Furia Salvini

"Non lo sapevo". Saverio Cotticelli, commissario per il rientro del debito sanitario della Calabria, si auto-licenzia in diretta tv. Intervistato da Titolo V di Raitre, l'uomo nominato dal governo due anni fa per sanare i conti della regione spiega di aver scoperto la mancanza di un piano anti-Covid a giugno e di aver chiesto al Ministero chi dovesse predisporlo. Quindi legge la risposta del Ministero per la prima volta, nonostante la comunicazione fosse del 27 ottobre. "Cosa le dicono?", chiede il giornalista. "Dovevo farlo io". Un disastro tragicomico. "Entro la settimana prossima sarà pronto", aggiunge imbarazzato Cotticelli. "Si rende conto che è una cosa gravissima?", lo incalza l'inviato di Raitre. "Cosa vuole che le dica, io domattina sarò cacciato". Profetico: il premier Giuseppe Conte ha annunciato che il commissario verrà rimosso "con effetto immediato". Ma la bomba politica ormai è scoppiata.

"La scandalosa inadeguatezza del commissario Cotticelli dimostra la scandalosa inadeguatezza di tutto il governo, che l'aveva appena confermato alla guida della Sanità calabrese - incalza Matteo Salvini, leader della Lega -. I cittadini non meritano uomini come Arcuri e Cotticelli, ora sia la Calabria a riprendersi in mano la sua dignità e la sua Sanità".

