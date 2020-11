Sergio Mattarella su Joe Biden presidente: "Abbiamo bisogno degli Stati Uniti", il "piacevole ricordo" del primo incontro

07 novembre 2020 a

a

a

“Signor presidente, desidero esprimerle, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti”. Inizia così il messaggio inviato da Sergio Mattarella a Joe Biden, fresco di vittoria nella corsa alla Casa Bianca (anche se l’ufficialità arriverà soltanto dopo l’8 dicembre, dopo la risoluzione di tutti i contenziosi che Donald Trump si appresta ad aprire). “Il popolo americano ha affidato a lei - ha continuato il capo di Stato italiano - il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l’intero pianeta. La comunità internazionale ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l’avvenire di milioni di persone”.

Mattarella ha dichiarato di essere certo che, sotto la presidenza di Biden, Stati Uniti e Italia - e l’intera Unione Europea - “potranno ulteriormente consolidare i legami di profonda e radicata amicizia, nel nome dei comuni valori di libertà, giustizia, democrazia che li uniscono. Auspico che la imminente presidenza italiana del G20 possa concretamente rappresentare un’ulteriore occasione di sviluppo della cooperazione tra Washington e Roma”. Infine il presidente Mattarella ha ricordato la volta in cui ha conosciuto Biden di persona: “In attesa di poterla incontrare, e ancora nel piacevole ricordo della nostra colazione in occasione della mia prima visita a Washington da capo dello Stato, invio a lei e alla sua famiglia i più calorosi auguri per un proficuo svolgimento del suo alto mandato”.

"Pioveranno cause". Trump infiamma l'America: BIden presidente? "Nessun invito alla Casa Bianca"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.