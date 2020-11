Mattia Santori e le sardine, la proposta dopo lo scandalo Cotticelli: "Gino Strada commissario in Calabria"

08 novembre 2020 a

Ce la faranno le sardine a far tornare a parlare di loro? Caduti nel dimenticatoio con l'epidemia di coronavirus, Mattia Santori e soci ci riprovano in ogni maniera. La strada verso la prima pagina riparte dalla Calabria, scossa per la surreale vicenda del suo commissario alla Sanità Cotticelli che in diretta a Titolo V ha candidamente ammesso di non avere idea del piano anti-Covid che lui stesso avrebbe dovuto presentare.

"Ah, il piano anti-Covid dovevo farlo io". Cotticelli, disastro di governo in diretta: bomba su Conte, Salvini infierisce

Un cortocircuito politico che imbarazza anche il governo. E in cui ora i pesciolini di sinistri sguazzano: come riporta il Tempo, le sardine hanno proposto di nominare al posto di Cotticelli Gino Strada, fondatore di Emergency, il grillo parlante della sinistra extraparlamentare. "Commissario subito - propongono con entusiasmo -. Un'azione forte e coraggiosa che segni un cambio di passo per la Calabria".

