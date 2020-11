Sondaggio Mentana, crolla la fiducia nei dpcm di Giuseppe Conte: la maggioranza assoluta boccia il premier, le cifre

09 novembre 2020 a

Come ogni lunedì, arriva il momento dei sondaggi di Enrico Mentana. Nella puntata del TgLa7 in onda il 9 novembre, focus su Giuseppe Conte e i suoi dpcm per la gestione dell'emergenza coronavirus. E il crollo di fiducia nel premier è evidente. Swg chiede infatti al campione se ritenga adeguate le nuove norme per fronteggiare la situazione attuale: l'ultimo dpcm, quello del 4 novembre, intercetta il gradimento solo del 35% del campione. Quello del 24 ottobre fece ancor peggio: 28 per cento. In precedenza, il 13 ottobre il gradimento era al 43%; il 7 settembre al 56%; il 14 luglio al 55%; l'11 giugno al 56 per cento. Evidente, insomma, il tracollo di fiducia nei provvedimenti del premier.

Dunque, nel dettaglio, il sondaggio di Mentana analizza il dpcm del 4 novembre, l'ultimo. Il 35% del campione definisce le norme "adeguate alla situazione attuale". In questo 35%, il dpcm è apprezzato al 26% da elettori leghisti, all'11% da elettori di FdI, al 59% da elettori del Pd e al 61% da elettori del M5s. Dunque, il 34% ritiene le misure "insufficienti, bisognava prendere provvedimenti più stringenti" e il 20% reputa le misure "eccessive, c'è un eccesso di prudenza". Insomma, il 54% boccia il dpcm, mentre l'11% afferma di "non sapere". Per certo, cifre poco lusinghiere per Conte.

