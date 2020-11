Giorgia Meloni contro Sandra Zampa per il tweet "anti-Trump" sul vaccino: "Scandalosa, frasi gravissime. Povera Italia"

10 novembre 2020 a

C'è chi, come Sandra Zampa, "apprezza" i giochetti sporchi contro Donald Trump. Già, perché la sottosegretaria Pd, su Twitter, si è spesa in un plauso a Pfizer, colosso che avrebbe messo a punto il vaccino al coronavirus "efficace al 90%", comunicazione arrivata nelle ultime ore. Plauso non per la scoperta, ma per il fatto che il gruppo "abbia atteso l'esito delle elezioni americane e la sconfitta di quel campione di Donald Trump per annunciare l'efficacia straordinaria del vaccino anti-Covid. La scienza ci fa sognare", ha concluso la Zampa. Un tweet che perplime, a dir poco. Un cinguettio che ha scatenato Giorgia Meloni, che definisce "scandaloso" il sottosegretario al ministero della Salute. Ma non solo. La leader di Fratelli d'Italia aggiunge: "Ma solo io io ritengo gravissimo che il Sottosegretario italiano alla Salute si esprima in questo modo su un tema così delicato? Povera Italia...", conclude Giorgia Meloni.

