Domenico Arcuri sarà commissario per la distribuzione del vaccino al coronavirus: il governo sceglie ancora lui

Altro incarico per Domenico Arcuri. Non gli era bastata la nomina di commissario per l'emergenza coronavirus e quella per la ripartenza della scuola, due incarichi ricoperti con risultati rivedibili (per non dire disastrosi). L'amministratore delegato di Invitalia si prende anche il piano di distribuzione dei vaccini. Da quanto apprende l'Adnkronos, che cita fonti di governo, sarà sua infatti la responsabilità. La decisione è arrivata durante una riunione di questa mattina, 11 novembre, tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza, e arriva a ridosso del via libera dell'Unione europea all'acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech.

Alle spalle Arcuri ha, come detto, due significativi flop. Il primo, quello della gestione della seconda ondata del Covid in Italia (con tanto di bando per aumentare le terapie intensive arrivato in ritardo, a ottobre ndr) e il secondo, quello più recente. Come dimenticare il suo lavoro a fianco di Lucia Azzolina per la riapertura in sicurezza degli istituti scolastici. Ma soprattutto come dimenticare i banchi a rotelle. Gli stessi che diverse scuole stanno ancora aspettando (per cosa, poi?).

