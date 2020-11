Joe Biden non vuole parlare con Giuseppe Conte: "È il ragazzo pon pon di Donald Trump"

11 novembre 2020 a

Mentre in America si dibatte su come finirà la querelle Trump-Biden, il candidato democratico già si muove da presidente in pectore e ha iniziato ad allacciare i primi rapporti istituzionali con i leader dei paesi esteri, alleati principali degli Usa. Ancora non ha sentito il premier italiano Conte. Circostanza che è stata notata da Massimo Giannini, direttore della Stampa, che in una intervista al presidente del consiglio gli ha chiesto: "Quasi tutti i capi di Stato e di governo hanno telefonato a Biden. Non risulta che lei lo abbia fatto, o sbaglio?".

La risposta del premier è stata: "No, non ho ancora sentito il Presidente eletto, confido di farlo nelle prossime ore. Ma non facciamo i provinciali, la corsa a chi telefona prima è inutile. Non è il tempismo di una telefonata che migliora o peggiora le relazioni transatlantiche". Risposta diplomatica che però nasconde altro. Conte aveva comunque fatto i complimenti a Biden, prima con un messaggio su Twitter e poi con un comunicato stampa ufficiale di Palazzo Chigi. Dagospia, però, rivela il vero motivo dell'assenza di telefonate tra i due leader: "La realtà è che Biden ha interesse a parlare con i grandi del mondo (Merkel, Macron, Johnson) non con un premier per caso, già ragazzo pon pon di Trump", scrive il sito di Roberto D'Agostino alludendo alla famosa battuta di The Donald che chiamò Conte, Giuseppi.

