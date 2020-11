Giorgia Meloni, il sondaggio del ribaltone: Masia per Agorà, il sorpasso sul premier Conte

12 novembre 2020 a

"Sulla fiducia sui leader c'è stato un ribaltone e Giorgia Meloni arriva al primo posto". Il sondaggio Acqua di Federico Masia per Agorà, su Raitre, fotografa nei numeri il volo della leader di Fratelli d'Italia. La Meloni rispetto al 5 novembre sale di un punto nella fiducia, al 39%, il percorso inverso del premier Giuseppe Conte, scivolato al 38% a -1. Stabile il leader della Lega Matteo Salvini terzo al 34%, mentre sale prepotentemente Luca Zaia, governatore leghista del Veneto, a 32% (+2 punti nell'ultima settimana).



Bene anche Stefano Bonaccini, governatore Pd dell'Emilia Romagna, al 27% (+2), a testimonianza di come la purtroppo rinnovata emergenza coronavirus, come lo scorso aprile, premi le opposizioni e chi, come i governatori, entrino in contrasto con il governo. Alle spalle dei primi, tutto abbastanza fermo: Carlo Calenda, Giovanni Toti e Silvio Berlusconi fermi al 21%, calano di un punto sia Luigi Di Maio (19%) sia Matteo Renzi (14%). Per la cronaca, tiene il grillino Vito Crimi, con un malinconico 9%.

