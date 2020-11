Giorgia Meloni, retroscena: "No" a Guido Bertolaso sindaco di Roma. Berlusconi e Salvini spiazzati: FdI si gioca la carta Chiara Colosimo

13 novembre 2020 a

Matteo Salvini apre a Guido Bertolaso, ma Giorgia Meloni frena. La leader di Fratelli d'Italia sembra non voler arretrare sul nome dell'ex presidente della Protezione civile come papabile sindaco per il centrodestra alle amministrative di Roma. La giusta personalità - stando a quanto riportato dal Corriere della Sera - è ancora da decidere. Al tavolo finale con Lega e Forza Italia - "tra fine novembre, inizi di dicembre", ribadisce la numero uno di FdI - che stabilirà chi per il centrodestra scenderà in campo nelle comunali di Roma nel 2021, FdI potrebbe presentarsi con due proposte politiche. I sondaggi che la vedono in testa come leader, fanno pensare alla Meloni che sarà la sua l'ultima parola.

"Però - mette le mani avanti il suo entourage - siamo pronti a esaminare altre proposte". E se il leader della Lega punta a una figura non politica e perché no, dopo le parole pronunciate nel salotto di Porta a Porta anche a Bertolaso (nome fortemente sostenuto da Silvio Berlusconi), lo stesso non si può dire di Fratelli d'Italia. Sul piatto la Meloni ha già pronta Chiara Colosimo, fedelissima a cui è stata affidata l'organizzazione di Atreju. Donna, 35 anni, già al secondo mandato alla Regione Lazio, attiva nel volontariato, figlia di due medici, potrebbe essere perfetta per l'ascesa al Campidoglio.

