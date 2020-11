Stefano Bonaccini, si aggravano le condizioni: "Polmonite bilaterale, tosse persistente. Ma per ora niente ricovero"

13 novembre 2020 a

Peggiorano le condizioni di Stefano Bonaccini, che ha rivelato qualche giorno fa di essere positivo al coronavirus. "Mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale ad uno stadio iniziale", ha comunicato il presidente dell'Emilia Romagna su Facebook. Proprio il giorno dopo aver firmato un'ordinanza anti-assembramenti insieme ai colleghi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, il governatore ha scritto che non solo il suo tampone risulta ancora positivo, ma anche che ha una tosse persistente, che l'ha costretto a ulteriori visite. Bonaccini, però, ha aggiunto: "Al momento, i medici ritengono che possa essere adeguatamente curato da casa, senza dover essere ricoverato. E questo è almeno un sollievo. Ho massima fiducia nella loro valutazione e mi affido alla loro capacità e alle loro cure".

Il presidente dell'Emilia, poi, ha dichiarato che continuerà a lavorare da casa, precisando che rinuncerà a qualche eccesso di stress che in questi mesi non lo ha certo aiutato. "Noi dobbiamo contrastare il Covid e la sua avanzata fino a quando non ci sarà il vaccino per tutti. Ma temo serviranno ancora diversi mesi e dunque non ci sono scorciatoie - ha scritto -. I posti letto non sono infiniti come non lo è la capacità di sopportazione dei lutti, della malattia, della sofferenza".

