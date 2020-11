Maria Giovanna Maglie contro il sondaggio di Pagnoncelli: "Sale il gradimento di Conte? Ce ne vuole di faccia tosta"

14 novembre 2020 a

I sondaggi di Nando Pagnoncelli continuano a suscitare polemiche, soprattutto tra gli opinionisti non allineati alla narrativa filo-governativa. Secondo l’ultima rilevazione di Ipsos il gradimento di Giuseppe Conte è tornato a salire, attestandosi al 60%: sembra ripetersi un po’ quanto avvenuto sei mesi fa, con i consensi del premier che sono schizzati verso l’altro grazie al lockdown. Eppure stavolta nel paese si respira un’aria diversa e molto più tesa perché è sotto gli occhi di tutti che il governo ha gravi responsabilità nell’esplosione della seconda ondata, per la quale non c’è stata una adeguata preparazione.

"Pensa a governare, per il resto vado in Chiesa": Annalisa Chirico, lo schiaffo a "don" Giuseppe Conte

Non solo Conte è di gran lunga il leader politico più apprezzato, ma anche il governo nel suo complesso ha aumentato il suo gradimento, sempre secondo Pagnoncelli: è salito al 57%. “Il gradimento di Conte oggi, nella situazione disperata degli italiani, senza salute, senza libertà, senza soldi, sarebbe al 60 per cento secondo Ipsos e Il Messaggero. Ce ne vuole di faccia tosta”: così Maria Giovanna Maglie ha commentato l’ultima rilevazione che incensa il premier e persino il ministro Roberto Speranza che, nonostante le figuracce sulla sanità in Calabria, è il secondo politico più gradito con il 38%: stranezze dei sondaggi in tempi di Covid.

