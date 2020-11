Giorgia Meloni contro Luciana Lamorgese: "Inaccettabile", 20 ore di volo per i poliziotti ammassati con gli immigrati

15 novembre 2020 a

a

a

Una foto che manda su tutte le furie Giorgia Meloni. Si tratta dell'immagine del volo che i poliziotti hanno dovuto affrontare ammassati uno sull'altro, in barba alle regole anti-coronavirus, assieme a decine di immigrati. La notizia, riportata dal Giornale.it con tanto di scatti, si riferisce al servizio cui sono stati chiamati, giovedì scorso, gli agenti del reparto mobile di Roma. Servitori dello Stato.

"Quello che non confessa". Meloni, sondaggi alla mano punta altissimo: Senaldi svela tutto, il vero sogno della leader

Il velivolo che portava le forze dell'ordine era a dir poco sovraccarico di persone. Per ogni fila sei posti occupati senza distanziamento tra poliziotti e migranti. Il servizio inizia alle 10 di mattina del 12 novembre, quando gli agenti partono da Roma in direzione Catania per trasferire al Nord 82 stranieri. Al primo giro caricano 40 immigrati e li scortano fino a Milano. Un dettaglio: i poliziotti non sanno se queste persone sono negative o positive al coronavirus. L’aereo atterra in Lombardia alle 17.30 per poi ripartire alle 18 e tornare a Catania per imbarcare gli altri 42 stranieri da accompagnare a Torino. Sotto la Mole l'aereo arriva alle 2 di notte, fa sbarcare i migranti e poi decolla di nuovo per riportare a casa i poliziotti. Quando atterrano a Roma sono le 4.30 di notte. Cioè circa 20 ore consecutive di lavoro dal primo decollo. Una situazione che ha scatenato la leader di Fratelli d'Italia.

Il suo commento su Twitter arriva più puntuale che mai: "Solidarietà agli agenti della polizia di Stato costretti a lavorare senza sosta e senza le minime misure di sicurezza. È inaccettabile mettere così a rischio la salute di chi ci protegge. Il Ministro Luciana Lamorgese cosa ne pensa?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.